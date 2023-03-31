Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Бриджстоун» заинтересован в возвращении в Формулу-1

«Бриджстоун» заинтересован в возвращении в Формулу-1
Аудио-версия:
Комментарии

Компания «Бриджстоун» заинтересована в том, чтобы стать официальным поставщиком шин для Формулы-1, сменив нынешнего поставщика «Пирелли», контракт которого истекает в 2024 году. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

ФИА открыла приём заявок на право стать эксклюзивным поставщиком шин с 2025 по 2027 год с возможностью продления на ещё один сезон, то есть до 2028 года. Liberty Media, правообладатель Формулы-1, надеется на увеличение доходов, а два претендента на участие в тендере могут помочь получить лучшую позицию в переговорах. Заинтересованные стороны должны подать заявки до середины мая, а решение будет принято к августу.

Напомним, «Бриджстоун» был поставщиком шин для Формулы-1 до 2010 года. С 2011 года эксклюзивным поставщиком шин для чемпионата является компания «Пирелли».

Материалы по теме
ФИА объявила тендер на поставку шин для Формулы-1 с 2025 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023