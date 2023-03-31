Леклер и Сайнс оценили потенциал «Феррари» после двух тренировок ГП Австралии

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс высказались об участии в двух тренировках Гран-при Австралии. Напомним, по итогам первой свободной практики Леклер был пятым, а Сайнс – шестым. По итогам второй практики Леклер показал второе время, а Сайнс – пятое.

«Сегодня мы изучили довольно много вариантов настроек. Это интересно, и, кажется, мы движемся в правильном направлении. Это не означает, что мы добились такого же темпа, как у наших конкурентов, поскольку они, похоже, пока имеют преимущество. Нам ещё предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем по-настоящему вернуться к борьбе. Однако мы приложим все усилия, чтобы сделать дальнейшие шаги вперёд», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

«Дождь немного испортил вторую тренировку, поэтому мы решили не проезжать много кругов. Вместо этого сосредоточились на подготовке к завтрашнему дню. С другой стороны, первая тренировка оказалась очень полезной для команды. Мы использовали самые разные варианты настроек, пытаясь улучшить понимание машины. Мы прилагаем все усилия, чтобы использоваться весь её потенциал, и я с нетерпением жду оставшейся части уикенда», — сказал Сайнс.

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