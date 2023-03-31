«У него короткая память, стареет». Алонсо — о словах Хэмилтона про доминацию «Ред Булл»

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не согласился со словами Льюиса Хэмилтона о доминации «Ред Булл». Ранее Хэмилтон заявил, что он никогда не видел подобной доминации в Формуле-1.
«Я совершенно не согласен с Льюисом. На прошлой неделе я финишировал в 20 секундах позади Переса и Ферстаппена. Хэмилтон и Росберг были на минуту впереди всех в 2015 году. У него короткая память, он стареет.
Обычная машина показывает недостатки Льюиса. Раньше он ехал сам по себе или где-то рядом с напарником по команде. Но он рекордсмен по поулам, а Джордж Расселл в этом сезоне обыгрывает его со счётом 2:0 в квалификациях. Это показывает, что болид по-прежнему остаётся ключевым фактором», — приводит слова Фернандо Алонсо Crash.
Льюис Хэмилтон дважды финишировал пятым в первых двух гонках сезона и набрал 20 очков.
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