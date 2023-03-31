Эксперт — о недовольстве Хэмилтона: он должен быть рад, что не выступал в 80-х

Технический эксперт Гэри Андерсон высказался по поводу недовольства Льюисом Хэмилтоном расположением кокпита в машине «Мерседеса».

«В прежние времена, когда в Формуле-1 использовались болиды с граунд-эффектом, технический регламент был гораздо более открытым и свободным. И для получения максимальной отдачи от работы днища его горловину перемещали вперёд, гораздо ближе к носу болида, чем в нынешнем регламенте. За счёт этого аэродинамический центр прижимной силы был смещён так далеко вперёд, что переднее крыло было практически не нужно. Болид приходилось смещать как можно больше вперёд, чтобы машина не вела себя слишком нервно в скоростных поворотах.

Как пример — в болиде «Брэбэм» 1982 года пилот сидел практически на передней оси. Пилот находился намного дальше от получения любой обратной связи с задних колёс, чем на современных болидах. Тогда гонщик говорил, что мог бы легко сам проверить температуру передних шин, прямо из кокпита.

Если у Льюиса Хэмилтона есть проблемы с чувством задней части современной машины с «Мерседесом», то он должен быть рад, что не выступал в 1980-х годах», — написал Андерсон в своей колонке на The Race.