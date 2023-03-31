В «Альпин» признались, что вели переговоры с Риккардо

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр признался, что команда вела переговоры с Даниэлем Риккардо в 2022 году.

«Мы вели переговоры с Риккардо, но в итоге подписали Пьера Гасли, когда он стал доступен для этого. Сейчас Даниэль в «Ред Булл», но я считаю его фантастическим гонщиком. Он всё ещё молод, так что я не удивлюсь, если он вернётся к гонкам в будущем», — приводит слова Отмара Зафнауэра официальный сайт Формулы-1.

Напомним, по окончании прошлого сезона Риккардо потерял место в «Макларене», его место в команде занял соотечественник Оскар Пиастри.

Риккардо же взял год паузы, заняв место третьего пилота команды «Ред Булл». Ранее Даниэль выступал в команде «Рено», которая сейчас называется «Альпин».