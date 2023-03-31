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«Впустую тратят минуты жизни». Чандхок — о документах ФИА, посвящённых пирсингу Хэмилтона

«Впустую тратят минуты жизни». Чандхок — о документах ФИА, посвящённых пирсингу Хэмилтона
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок прокомментировал решение Международной автомобильной федерации выпустить очередной документ, посвящённый пирсингу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Это буквально пустая трата минут чьей-то жизни — собрать воедино эти документы», — приводит слова Каруна Чандхока GPFans.

Уже на протяжении трёх этапов чемпионата мира ФИА перед этапом выпускает отдельные документы, в которых сначала требует объяснения о причинах присутствия пирсинга на теле Льюиса Хэмилтона от представителя команды, а затем разъясняет, что это было сделано по медицинским показаниям. Во втором документе в очередной раз было указано, что снятие пирсинга перед каждым Гран-при Хэмилтоном чревато заражением.

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