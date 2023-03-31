Перес: у меня хорошие отношения с Йосом Ферстаппеном

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о своих отношениях с Йосом Ферстаппеном, отцом его напарника по команде Макса Ферстаппена.

«У меня хорошие отношения с Йосом. Мы знаем, что это спорт, и мы относимся к этому именно так. Мы обменялись рукопожатием, но они, вероятно, этого не показали. Я видел несколько записей в социальных сетях, но иногда людям нравится создавать истории, которых не существует.

Он мало улыбается, но необязательно же улыбаться постоянно. Я много работаю со своей командой, но у меня есть жизнь вне спорта, и, как только я выхожу из этого паддока, я полностью выхожу из этой среды. Важно иметь возможность отключаться, потому что отслеживать все слухи — пустая трата времени», — приводит слова Серхио Переса PlanetF1.