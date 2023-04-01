Колапинто выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Австралии, Монтойя — третий, Бедрин — 18-й
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В Мельбурне завершилась спринтерская гонка второго этапа Формулы-3 в Австралии. Победу по итогам заезда одержал пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто. Второй результат по итогам гонки показал пилот «Премы» Зак О'Салливан. Третьим финишировал гонщик «Хайтека» Себастьян Монтойя, сын бывшего гонщика Формулы-1 Хуана Пабло Монтойи.
Российский гонщик Никита Бедрин показал 18-й результат.
Формула-3. Австралия. Спринт
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Франко Колапинто
|«МП Моторспорт»
|20 кругов
|2.
|Зак О'Салливан
|«Према Рейсинг»
|+0,4
|3.
|Себастьян Монтойя
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+0,7
|4.
|Пол Арон
|«Према Рейсинг»
|+1,0
|5.
|Габриэль Мини
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+9,848
|6.
|Дино Беганович
|«Према Рейсинг»
|+1,2
|7.
|Габриэль Бортолето
|«Трайдент»
|+1,8
|8.
|Леонардо Форнароли
|«Трайдент»
|+2,0
|9.
|Мари Бойя
|«МП Моторспорт»
|+2,4
|10.
|Грегуар Соси
|«АРТ Гран-при»
|+3,4
|11.
|Джонни Эдгар
|«МП Моторспорт»
|+3,9
|12.
|Кристиан Мэнселл
|«Кампос Рейсинг»
|+6,0
|13.
|Кэйлен Фредерик
|«АРТ Гран-при»
|+7,8
|14.
|Никола Цолов
|«АРТ Гран-при»
|+8,8
|15.
|Тейлор Барнард
|«Йензер Моторспорт»
|+9,3
|16.
|Пепе Марти
|«Кампос Рейсинг»
|+10,3
|17.
|Рафаэль Вильягомес
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+11,4
|18.
|Никита Бедрин
|«Йензер Моторспорт»
|+13,5
|19.
|София Флёрш
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|+13,6
|20.
|Люк Браунинг
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+14,1
|21.
|Роберто Фария
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|+15,1
|22.
|Хью Бартер
|«Кампос Рейсинг»
|+16,2
|23.
|Оливер Грей
|«Родин Карлин»
|+16,8
|24.
|Кайо Коллет
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+18,1
|25.
|Хантер Йени
|«Родин Карлин»
|+18,2
|26.
|Пётр Вишницки
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|+20,4
|27.
|Алекс Гарсия
|«Йензер Моторспорт»
|+21,0
|28.
|Томми Смит
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|сход
|29.
|Идо Коэн
|«Родин Карлин»
|сход
|30.
|Оливер Гёте
|«Трайдент»
|сход
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