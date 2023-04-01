Колапинто выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Австралии, Монтойя — третий, Бедрин — 18-й

В Мельбурне завершилась спринтерская гонка второго этапа Формулы-3 в Австралии. Победу по итогам заезда одержал пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто. Второй результат по итогам гонки показал пилот «Премы» Зак О'Салливан. Третьим финишировал гонщик «Хайтека» Себастьян Монтойя, сын бывшего гонщика Формулы-1 Хуана Пабло Монтойи.

Российский гонщик Никита Бедрин показал 18-й результат.

Формула-3. Австралия. Спринт