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Колапинто выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Австралии, Монтойя — третий, Бедрин — 18-й

Колапинто выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Австралии, Монтойя — третий, Бедрин — 18-й
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В Мельбурне завершилась спринтерская гонка второго этапа Формулы-3 в Австралии. Победу по итогам заезда одержал пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто. Второй результат по итогам гонки показал пилот «Премы» Зак О'Салливан. Третьим финишировал гонщик «Хайтека» Себастьян Монтойя, сын бывшего гонщика Формулы-1 Хуана Пабло Монтойи.

Российский гонщик Никита Бедрин показал 18-й результат.

Формула-3. Австралия. Спринт

МестоПилотКомандаВремя
1.Франко Колапинто«МП Моторспорт»20 кругов
2.Зак О'Салливан«Према Рейсинг»+0,4
3.Себастьян Монтойя«Хайтек Пульс-Эйт»+0,7
4.Пол Арон«Према Рейсинг»+1,0
5.Габриэль Мини«Хайтек Пульс-Эйт»+9,848
6.Дино Беганович«Према Рейсинг»+1,2
7.Габриэль Бортолето«Трайдент»+1,8
8.Леонардо Форнароли«Трайдент»+2,0
9.Мари Бойя«МП Моторспорт»+2,4
10.Грегуар Соси«АРТ Гран-при»+3,4
11.Джонни Эдгар«МП Моторспорт»+3,9
12.Кристиан Мэнселл«Кампос Рейсинг»+6,0
13.Кэйлен Фредерик«АРТ Гран-при»+7,8
14.Никола Цолов«АРТ Гран-при»+8,8
15.Тейлор Барнард«Йензер Моторспорт»+9,3
16.Пепе Марти«Кампос Рейсинг»+10,3
17.Рафаэль Вильягомес«Ван Амерсфорт Рейсинг»+11,4
18.Никита Бедрин«Йензер Моторспорт»+13,5
19.София Флёрш«ПХМ Рейсинг Хароуз»+13,6
20.Люк Браунинг«Хайтек Пульс-Эйт»+14,1
21.Роберто Фария«ПХМ Рейсинг Хароуз»+15,1
22.Хью Бартер«Кампос Рейсинг»+16,2
23.Оливер Грей«Родин Карлин»+16,8
24.Кайо Коллет«Ван Амерсфорт Рейсинг»+18,1
25.Хантер Йени«Родин Карлин»+18,2
26.Пётр Вишницки«ПХМ Рейсинг Хароуз»+20,4
27.Алекс Гарсия«Йензер Моторспорт»+21,0
28.Томми Смит«Ван Амерсфорт Рейсинг»сход
29.Идо Коэн«Родин Карлин»сход
30.Оливер Гёте«Трайдент»сход
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