Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Австралии, Алонсо — 2-й

На автодроме в Мельбурне завершилась третья тренировка третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Третий результат по итогам сессии показал гонщик «Альпин» Эстебан Окон.

Гонщик «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал восьмой результат, а пилот «Феррари» Шарль Леклер был 13-м.

Формула-1. Гран-при Австралии. Третья тренировка