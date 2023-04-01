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Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Австралии, Алонсо — 2-й

Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Австралии, Алонсо — 2-й
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На автодроме в Мельбурне завершилась третья тренировка третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Третий результат по итогам сессии показал гонщик «Альпин» Эстебан Окон.

Гонщик «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал восьмой результат, а пилот «Феррари» Шарль Леклер был 13-м.

Формула-1. Гран-при Австралии. Третья тренировка

МестоПилотКомандаВремяТип шин
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.17,565S
2.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,162S
3.Эстебан Окон«Альпин»+0,373S
4.Джордж Расселл«Мерседес»+0,390S
5.Пьер Гасли«Альпин»+0,529S
6.Серхио Перес«Ред Булл»+0,558S
7.Карлос Сайнс«Феррари»+0,562S
8.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,573S
9.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0?633S
10.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+0,765S
11.Нико Хюлькенберг«Хаас»+0,845S
12.Александер Албон«Уильямс»+0,988S
13.Шарль Леклер«Феррари»+1,126S
14.Оскар Пиастри«Макларен»+1,148S
15.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1,244S
16.Юки Цунода«Альфа Таури»+1,336S
17.Логан Сарджент«Уильямс»1?382S
18.Кевин Магнуссен«Хаас»+1,491S
19.Ник де Врис«Альфа Таури»+1,527S
20.Ландо Норрис«Макларен»+1,581M
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