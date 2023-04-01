Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Австралии, Алонсо — 2-й
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На автодроме в Мельбурне завершилась третья тренировка третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Третий результат по итогам сессии показал гонщик «Альпин» Эстебан Окон.
Гонщик «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал восьмой результат, а пилот «Феррари» Шарль Леклер был 13-м.
Формула-1. Гран-при Австралии. Третья тренировка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|Тип шин
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.17,565
|S
|2.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,162
|S
|3.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0,373
|S
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0,390
|S
|5.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0,529
|S
|6.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0,558
|S
|7.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,562
|S
|8.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0,573
|S
|9.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0?633
|S
|10.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+0,765
|S
|11.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+0,845
|S
|12.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+0,988
|S
|13.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+1,126
|S
|14.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1,148
|S
|15.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1,244
|S
|16.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1,336
|S
|17.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|1?382
|S
|18.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1,491
|S
|19.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+1,527
|S
|20.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1,581
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