Перес застрял в гравии в квалификации Гран-при Австралии и пожаловался команде на проблему

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес вылетел с трассы и застрял в гравии в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Австралии на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне. Перес заблокировал колёса в третьем повороте и затем уже не смог выбраться с обочины на трассу, из-за чего квалификация была остановлена красными флагами, а сам Серхио выбыл из борьбы.

При этом Перес разговоре с командой по радио после вылетал дал понять, что он вылетел не из-за собственной ошибки, а по причине проблем с автомобилем.

«Нам нужно решить эту проблему, парень. Это снова всё та же чёртова проблема», — сказал Перес своему гоночному инженеру.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Австралии Формулы-1.