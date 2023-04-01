Ферстаппен чуть не сбил птицу в квалификации Гран-при Австралии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сумел избежать столкновения с птицей, переходившей трассу во время второго сегмента квалификации Гран-при Австралии Формулы-1. Птица неторопливо пересекала асфальт автодрома «Альберт-Парк» на втором секторе, когда к ней подъехал болид Ферстаппена. Голландец сумел заранее увидеть птицу и отвернуть влево.

Это небольшое происшествие не помешало двукратному чемпиону миру уверенно пробиться в третий сегмент с лучшим результатом сегмента.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Австралии.