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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Расселл — второй, Хэмилтон — третий

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Расселл — второй, Хэмилтон — третий
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1 апреля на автодроме в Мельбурне прошла квалификация третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат — у пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Замкнул тройку лидеров ещё один гонщик «Мерседеса» — Льюис Хэмилтон.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо продемонстрировал четвёртое время. Напарник Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес в первом сегменте вылетел с трассы и застрял в гравии.

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.16,732
2.Джордж Расселл«Мерседес»+0,236
3.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,372
4.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,407
5.Карлос Сайнс«Феррари»+0,538
6.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0,576
7.Шарль Леклер«Феррари»+0,637
8.Александер Албон«Уильямс»+0,877
9.Пьер Гасли«Альпин»+0,943
10.Нико Хюлькенберг«Хаас»+1,003
11.Эстебан Окон«Альпин»+1,036
12.Юки Цунода«Альфа Таури»+1,367
13.Ландо Норрис«Макларен»+1,387
14.Кевин Магнуссен«Хаас»+1,397
15.Ник де Врис«Альфа Таури»+1,603
16.Оскар Пиастри«Макларен»+1,785
17.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1,808
18.Логан Сарджент«Уильямс»+1,825
19.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1,982
20.Серхио Перес«Ред Булл»
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