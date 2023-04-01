Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Расселл — второй, Хэмилтон — третий

1 апреля на автодроме в Мельбурне прошла квалификация третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат — у пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Замкнул тройку лидеров ещё один гонщик «Мерседеса» — Льюис Хэмилтон.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо продемонстрировал четвёртое время. Напарник Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес в первом сегменте вылетел с трассы и застрял в гравии.