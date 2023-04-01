Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Расселл — второй, Хэмилтон — третий
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1 апреля на автодроме в Мельбурне прошла квалификация третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат — у пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Замкнул тройку лидеров ещё один гонщик «Мерседеса» — Льюис Хэмилтон.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо продемонстрировал четвёртое время. Напарник Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес в первом сегменте вылетел с трассы и застрял в гравии.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.16,732
|2.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0,236
|3.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0,372
|4.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,407
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,538
|6.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0,576
|7.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0,637
|8.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+0,877
|9.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0,943
|10.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+1,003
|11.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1,036
|12.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1,367
|13.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1,387
|14.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1,397
|15.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+1,603
|16.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1,785
|17.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1,808
|18.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1,825
|19.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1,982
|20.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
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