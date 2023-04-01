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Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии

Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии
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Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии.

«Последняя попытка получилась хорошей. Весь уикенд было сложно заставить шины работать, но я доволен последним кругом и рад быть на поуле. Надёжность пока не вызывает вопросов — проблемы были связаны с тонкими настройками.

Думаю, завтра у нас вновь будет хорошая машина, но будет непросто беречь резину, гонка должна быть интересной. Я уже был здесь на подиуме, но теперь хотел бы подняться на высшую ступень», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации и опередил обоих пилотов «Мерседеса» — Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона, который показали второй и третий результаты соответственно.

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