Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии.

«Последняя попытка получилась хорошей. Весь уикенд было сложно заставить шины работать, но я доволен последним кругом и рад быть на поуле. Надёжность пока не вызывает вопросов — проблемы были связаны с тонкими настройками.

Думаю, завтра у нас вновь будет хорошая машина, но будет непросто беречь резину, гонка должна быть интересной. Я уже был здесь на подиуме, но теперь хотел бы подняться на высшую ступень», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации и опередил обоих пилотов «Мерседеса» — Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона, который показали второй и третий результаты соответственно.