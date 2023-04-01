Расселл: даже немного разочарован, что мы не на поуле, — как быстро меняются ожидания!
Поделиться
Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на второе место в квалификации Гран-при Австралии, которая прошла 1 апреля на автодроме в Мельбурне.
«Мы не ожидали такого результата, это точно. Учитывая, что происходит у нас на базе и здесь, я очень доволен результатом. Даже немного разочарован тем, что мы не на поуле, но это говорит о том, как быстро меняются ожидания в этом спорте, ведь прежде мы думали, что хорошо было бы попасть в топ-5. Думаю, лучшее ждёт нас впереди. Завтра бороться с Максом будет сложно, но сегодня я доволен второй позицией», — цитирует Расселла Sky Sports.
Джордж Расселл показал второй результат в квалификации, уступив лишь действующему чемпиону мира и лидеру общего зачёта Максу Ферстаппену.
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
09:43
-
09:39
-
09:36
-
09:12
-
08:57
-
08:17
-
07:12
-
05:32
-
03:32
-
03:00
-
01:06
-
00:53
- 31 марта 2023
-
23:49
-
22:38
-
21:40
-
21:20
-
20:13
-
20:04
-
19:40
-
19:25
-
18:45
-
18:14
-
17:52
-
17:23
-
16:27
-
15:47
-
15:32
-
15:18
-
15:05
-
14:44
-
14:19
-
14:16
-
13:39
-
13:30
-
13:13
Партнерский контент