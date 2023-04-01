Расселл: даже немного разочарован, что мы не на поуле, — как быстро меняются ожидания!

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на второе место в квалификации Гран-при Австралии, которая прошла 1 апреля на автодроме в Мельбурне.

«Мы не ожидали такого результата, это точно. Учитывая, что происходит у нас на базе и здесь, я очень доволен результатом. Даже немного разочарован тем, что мы не на поуле, но это говорит о том, как быстро меняются ожидания в этом спорте, ведь прежде мы думали, что хорошо было бы попасть в топ-5. Думаю, лучшее ждёт нас впереди. Завтра бороться с Максом будет сложно, но сегодня я доволен второй позицией», — цитирует Расселла Sky Sports.

Джордж Расселл показал второй результат в квалификации, уступив лишь действующему чемпиону мира и лидеру общего зачёта Максу Ферстаппену.