Льюис Хэмилтон: наша цель на завтра? Быть первыми!

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после третьего места в квалификации Гран-при Австралии. Британец уступил лишь Максу Ферстаппену и Джорджу Расселлу.
«Очень доволен результатом! Второй круг получился не столь хорошим, как первый, в конце круга меня немного сдержали, но уже в начале я немного потерял.
Я не ожидал такого результата, горжусь командой, Джордж проделал невероятную работу. Стартовать с первых двух рядов — да мы только мечтать о таком могли!
Завтра будем атаковать на все деньги, надеюсь, всё сложится хорошо. Наша цель на завтра? Быть первыми! Буду надеяться, что повторю то, что сделал в свой дебют здесь в 2007 году в первом повороте. Не знаю, помнит ли кто-то, но, надеюсь, мы сможем сделать это», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
На Гран-при Австралии — 2007 Хэмилтон после старта четвёртым вышел в первом повороте на третью позицию, вовремя сместившись на торможении на внешний радиус.
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