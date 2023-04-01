«Ужасный день». Перес прокомментировал вылет с трассы в квалификации ГП Австралии
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал вылет с трассы в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Австралии.
Гонщик заблокировал колёса в третьем повороте и вылетел с трассы, застряв в гравии. В итоге Перес не смог выбраться на трассу и выбыл из борьбы за поул.
«Это был действительно плохой, ужасный день. Уже в третьей практике у нас возникала эта проблема. Мы думали, что исправили её, но оказалось, что нет. Надеюсь, сможем сделать это перед гонкой, иначе будет очень сложно. Я не хочу вдаваться в подробности проблемы, это не стоит того. Мы должна работать вместе, как команда, чтобы решить проблему. Минимизация ущерба будет важна», — приводит слова Переса Sky Sports.
Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен.
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