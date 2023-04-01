Албон отреагировал на восьмое место в квалификации Гран-при Австралии

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился впечатлениями от попадания в третий сегмент квалификации Гран-при Австралии, которая прошла 1 апреля на автодроме в Мельбурне.
«Впереди нас оказалось большие гонщики, но мы оказались лучше остальных, это удивительно. В Джидде у нас возникали проблемы с шинами, и машина на самом деле быстрее, чем могло показаться. Мы уехали оттуда разочарованными, так как у болида был потенциал. Там всё складывалось хорошо до квалификации, где мы не просто не смогли заставить шины работать. На этот раз мы разработали план, и когда у нас работают шины, то всё отлично. Мы гладко провели квалификацию, никаких ошибок», — цитирует Албона Sky Sports.
Алекс Албон показал восьмой результат в квалификации на Гран-при Австралии, победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
- 1 апреля 2023
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