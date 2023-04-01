Марко объяснил проблемы Переса, которые привели к вылету в квалификации

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о причинах, по которым Серхио Перес вылетел с трассы в начале квалификации Гран-при Австралии и занял 20-е место.

«У Серхио были проблемы с настройками двигателя уже во время третьей практики. Думаю, из-за этого машина была нестабильна — поэтому он и вылетел с трассы. Вероятно, настройки были неоптимальными, но и он был не уверен [в машине]. К тому же на первом круге шины ещё были холодными, и всё это в совокупности привело к тому, что он, к сожалению, вылетел.

Нет, речь не идёт о проблемах с надёжностью. Это, скорее, детальные настройки картографии мотора. Но с надёжностью это никак не связано.

В Мельбурне трудно обгонять. Так что если он сможет попасть в гонке в очки, то мы уже должны быть довольны», — приводит слова Марко GPBlog.