Тото Вольф: «Мерседесу» было нужно немного счастья

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии, где пилоты немецкой команды Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали второй и третий результаты соответственно.
«Машина была хороша. Нам просто удалось собрать всё вместе, мы успешно работали над тем, чтобы сделать машину лучше, в том числе с точки зрения правильных настроек, и я счастлив. Думаю, мы многому научились по ходу тренировок и изменили свой план. Хорошо, что мы будем стартовать со второй и третьей позиции. Давно у нас не было ситуации, когда впереди стартует только одна машина. Постараемся извлечь максимум из этого.
Лидирует Макс Ферстаппен, но, возможно, у нас получится побороться. Команде нужно было немного счастья, и, во всяком случае сейчас, мы это получили», — цитирует Вольфа Sky Sports.
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