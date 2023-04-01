Сайнс: «Мерседес» быстрее, чем все думают. Мы не могли за ними угнаться

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший прокомментировал выступление «Мерседеса» в квалификации на Гран-при Австралии.

Пилоты немецкой команды Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали второй и третий результаты в квалификации. Карлос Сайнс продемонстрировал четвёртое время.

«Мерседес» быстрее, чем все думают. В гонке на Гран-при Саудовской Аравии их темп был очень близок к Фернандо Алонсо. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл работали на пределе, а мы не могли угнаться за ними. Так что их машина быстрая. Они не так быстры, как «Ред Булл». Но они хорошо провели квалификацию и тоже могут быть очень сильными», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Победителем квалификации в Австралии стал двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен.