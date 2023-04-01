Победителя гонки Формулы-3 в Мельбурне дисквалифицировали

Гонщик команды «МП Моторспорт» Федерико Колапинто лишился победы в спринтерской гонке этапа Формулы-3 в Мельбурне. Колапинто, как и его напарники по команде Мари Бойя и Джонни Эдгар, заработали дисквалификацию по итогам технических проверок машин после гонки. Выяснилось, что команда установила аэродинамические детали, которые не соответствовали регламенту серии.

«Изменения в геометрии поставленных под сомнение деталей запрещены правилами, если речь не идёт о простом ремонте», — уточнил официальный сайт Формулы-3.

Таким образом, победа в спринтерской гонке перешла от Колапинто к гонщику «Премы» Заку О'Салливану, Себастьян Монтойя стал вторым, а Пол Арон занял третье место. Мари Бойя потерял девятое место, Джонни Эдгар — 11-е. Российский гонщик Никита Бедрин с учётом дисквалификации трёх конкурентов поднялся в протоколе с 18-й позиции на 15-ю.