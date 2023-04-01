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Леклер рассказал, как Сайнс помешал ему выступить лучше в квалификации

Леклер рассказал, как Сайнс помешал ему выступить лучше в квалификации
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Австралии. Шарль хочет обсудить с командой, как так вышло, что на его быстром круге перед ним весь первый сектор ехал Карлос Сайнс, хотя сам испанец только прогревал шины и намеревался атаковать только на следующем круге.

«У меня не было бензина на второй круг. Мы опасались, что начнётся дождь, и поэтому решили проехать лишь один прогревочный круг вместо двух. К сожалению, мы уступали слишком много, чтобы быть ближе к лидерам. Ну и нам с командой нужно посмотреть, что произошло с Сайнсом на первом секторе в третьем сегменте, ведь было очевидно, что я буду атаковать сразу, а он проедет два подготовительных круга. Карлос был впереди меня весь первый сектор и готовил свои шины. Немного досадно. Но я бы не хотел говорить, что проехал бы гораздо лучше. Мы могли бы прибавить, но не сильно.

Определённо, я чуть больше настраивал машину на гонку, но это не оправдывает седьмого места. Потенциал машины был выше. Я должен был выполнить свою работу лучше, должен был справиться со всем лучше», — приводит слова Леклера Motorsport.

Формула-1 2023. Этап 3, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
01 апреля 2023, суббота. 08:00 МСК
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