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Алонсо: это была лучшая квалификация для «Астон Мартин» в нынешнем сезоне

Алонсо: это была лучшая квалификация для «Астон Мартин» в нынешнем сезоне
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австралии. Испанский гонщик показал четвёртый результат.

«Я доволен четвёртой позицией после напряжённой квалификационной сессии. Порой трассу было трудно оценить из-за изменчивой температуры и погоды, тем не менее казалось, что с каждой сессией мы прибавляем и машиной всё приятнее управлять. В целом, думаю, это лучшая квалификация в нынешнем сезоне для нас, и у нас минимальное отставание от обладателя поула. Посмотрим, что мы можем сделать завтра, потому что пока гоночный темп можно назвать одной из сильнейших наших сторон. Ожидаем, что будет сложно обгонять, но в прохладных погодных условиях это будет интересная гонка с множеством неизвестных. Цель — набрать как можно больше очков», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

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