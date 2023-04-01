«Макларен» оштрафован на £ 650 тыс. за гибель сотрудника в 2016 году

Mclaren Services, одно из подразделений команды Формулы-1 «Макларен», оштрафовали на £ 650 тыс. после того, как была доказана их вина в нарушениях условий безопасности, в результате чего в 2016 году погиб старший инженер Дэвид Олдхэм.

В октябре 2016 года Олдхэм осматривал моторхоум и упал с высоты. Как позже выяснилось в ходе судебных разбирательств, инженер работал на краю конструкции, хотя рекомендовано оставаться хотя бы в двух метрах от него. В итоге на подразделение наложили штраф.

«По неизвестным причинам мистер Олдхэм упал. Это загадочная часть дела. На каком этаже он находился? Что он делал в это время? Он был на стремянке? Полное отсутствие доказательств. Те, кто работал на первом этаже, видели, как он упал. Не было криков, ничего, он просто упал», — приводит Planet F1 слова судьи Амджада Хана, выносившего приговор по делу.

«Макларен» также должен оплатить судебные издержки в размере £ 110 тыс. Mclaren Services в декабре 2016 года обновил положения по технике безопасности и охране труда.