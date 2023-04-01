Хорнер высказался о вылете Переса на первом круге квалификации Гран-при Австралии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал вылет Серхио Переса в первом сегменте квалификации Гран-при Австралии.

Серхио Перес на первом же круге заблокировал колёса и вылетел в гравий, после чего не смог вернуться на трассу и выбыл из борьбы.

«Для Чеко большое разочарование, что он оказался не рядом с Максом. Мы подозреваем, что проблема с настройками двигателя привела к блокировке, которая произошла на первом круге в квалификации. Но, очевидно, нам нужны все данные, чтобы провести анализ и гарантировать решение проблемы к завтрашнему дню. Это невероятно расстраивает Серхио, но он показал себя отличным гонщиком, и мы постараемся добиться как можно большего прогресса к гонке», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».