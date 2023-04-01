Ферстаппен: спринты — это выживание, а не гонки. Их нет в ДНК Формулы-1

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз высказался против увеличения количества спринтерских гонок в сезоне.

«Я вообще не фанат спринтов. Мы и так уже проводим много гонок, а со спринтами уикенд станет ещё более напряжённым. Это не самый правильный подход. Я понимаю, они хотят, чтобы каждый день был захватывающим, но тогда, может, сократить гоночный уикенд и сделать события только в субботу и воскресенье? Мы увеличиваем количество гонок в сезоне. Скоро будет 24 или 25 гонок, а добавлять ещё и спринты, на мой взгляд, не стоит. Мне это не нравится. Для меня спринтерские гонки — это выживание, а не гонки. Когда у тебя быстрая машина, то рисковать нечем.

Предпочитаю поддерживать машину в рабочем состоянии и убедиться, что она готова для воскресенья. Даже если изменить формат, не думаю, что такие спринты — в ДНК Формулы-1. Формула-1 — это получение максимума в квалификации и отличное воскресенье с длинной дистанцией. Вот что в ДНК этого вида спорта. Лучше сделать так, чтобы больше машин могли побороться за победу. Тогда шоу будет отличным. Есть будут шесть-семь команд, способные конкурировать за титул, то ничего не нужно будет менять», — цитирует Ферстаппена The Race.