Алонсо: если почитать комментарии «Мерседеса», их болид не должен быть в третьем сегменте

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил выступление «Мерседеса» в квалификации Гран-при Австралии.
«Удивлён ли я выступлением «Мерседеса»? Не очень. Они были быстры в Джидде, были быстры вчера. Если почитать их комментарии, то кажется, их машина не должна проходить в третий сегмент, но всё не так плохо. Думаю, перед гонкой будет много неизвестных. Завтра ожидается солнечная погода, так что температура может быть совершенно другой.
Мне кажется, с точки зрения стратегии и подготовки к гонке ещё никто полностью не подготовился. Так что завтра узнаем, у кого будет лучший темп, лучшая стратегия и прочее. Посмотрим, сможет ли «Мерседес» хорошо стартовать и побороться с Максом. Если нет, эта гонка станет довольно скучной для Ферстаппена», — приводит слова Алонсо Racingnews365.
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