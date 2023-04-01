«Проведи круг и потом атакуй». Дженсон Баттон раскритиковал действия Переса в квалификации

Чемпион мира — 2009 Дженсон Баттон раскритиковал выступление пилота «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации Гран-при Австралии.
«Для Переса игра окончена, но я не удивлён. У него была тяжёлая третья практика, но с этим можно справиться. У него быстрейшая машина, но, возможно, у его болида куда большие проблемы, чем мы думали. Это было плохое выступление. Третья практика — одна из худших сессий, которые он проводил. Он много говорил об этом по радио, но я удивлён, что он не справился с этим. Просто проведи круг спокойно, а потом уже атакуй. Но тут, кажется, всё связано с болидом. Когда он тормозил, всё было в порядке. Всё произошло, когда Серхио входил в поворот. Внутренне колесо становится легче, и происходит блокировка. Разочарование для Переса и «Ред Булл», — цитирует Баттона PlanetF1 с ссылкой на Sky Sports.
Серхио Перес заблокировал колёса на первом круге и вылетел в гравий. После этого мексиканец не смог вернуться на трассу.
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