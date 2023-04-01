«Могу поделать это один год». Риккардо намекнул, что не задержится в «Ред Булл»

Австралийский гонщик, резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо после квалификации Гран-при Австралии намекнул, что ненадолго задержится в австрийской гоночной команде.
Журналист Sky Sports Тед Кравиц отметил, что Риккардо смотрится печально и одиноко на пит-уолле «Ред Булл».
«Но мне ведь идут эти цвета, так? Всё в порядке. Я могу это поделать один год, но это не навсегда. Нет-нет, не навсегда», — приводит слова Риккардо Sky Sports.
В прошлом сезоне Даниэль Риккардо выступал за «Макларен», но в итоге покинул команду и уступил место своему соотечественнику Оскару Пиастри. Риккардо же подписал контракт резервного пилота с «Ред Булл», за который уже выступал с 2014 по 2018 год.
Ранее Риккардо заявлял, что чувствует себя готовым к возвращению к роли боевого пилота в Формуле-1.
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