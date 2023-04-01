Норрис: я пилотирую не на том уровне, на котором хотелось бы

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Австралии, в которой он показал 13-е время, остановившись во втором сегменте.

«Сегодня всё было не так хорошо, как я надеялся. Более прохладные условия заставили нас больше бороться и выжимать максимум из машины. Я пилотирую не совсем на том уровне, на котором хотелось бы, и пытался изо всех собрать всё воедино. Но у нас всё ещё неплохая позиция для старта, и мы надеемся, что сможем набрать очки», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Лучший результат в квалификации показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Ландо Норриса Оскар Пиастри показал 16-е время.

Стоит отметить, что в первых двух этапах нового сезона Формулы-1 гонщики «Макларена» не набрали ни одного очка.