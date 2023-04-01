Пиастри прокомментировал итоги первой для себя домашней квалификации в Формуле-1
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии, где он показал 16-й результат, остановившись в первом сегменте.
«Очевидно, это не совсем то, чего я хотел в Мельбурне. Пелотон очень плотный, и отрывы не такие большие. Я был доволен своим кругом, но, к сожалению, он был недостаточно быстрым из-за минимальных отрывов между пилотами. Это то, что есть, и мы должны рассмотреть все аспекты, чтобы наверстать упущенное завтра и добиться наилучшего результата. Надеюсь, мы проведём чистый Гран-при», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».
Напарник Оскара Пиастри Ландо Норрис продемонстрировал 13-й результат. Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен.
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