Алекс Маркес выиграл квалификацию Гран-при Аргентины MotoGP, Баньяя — третий

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В Аргентине завершилась квалификация Гран-при Аргентины MotoGP. Лучшее время по итогам заезда показал гонщик «Априлии» Алекс Маркес, вторым стал Марко Беццекки, представляющий «Дукати». Замкнул тройку лучших действующий чемпион мира Франческо Баньяя.

Квалификация прошла на подсыхающей трассе, за счёт чего Маркесу и Беццекки и удалось создать столь большой отрыв по её итогам.

MotoGP. Гран-при Аргентины. Квалификация:

1. Алекс Маркес («Априлия») — 1.43,881;

2. Марко Беццекки («Дукати») +0,172.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,858.

4. Франко Морбиделли («Ямаха») +2,101.

5. Маверик Виньялес («Априлия») +2,355.

6. Жоанн Зарко («Дукати») +2,582.

7. Лука Марини («Дукати») +2,707.

8. Хорхе Мартин («Дукати») +2,754.

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,997.

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +3,241.

11. Такааки Накагами («Хонда») +4,328.

12. Алекс Ринс («Хонда») +4,813.