Вассёр считает, что Сайнс мог стать вторым в квалификации Гран-при Австралии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии.

«Увы, квалификация сложилась для нас не лучшим образом. Шарлю не хватило времени, чтобы прогреть шины на круге выезда из боксов. А Карлос не смог собрать всё воедино на своём лучшем круге, потеряв несколько десятых секунды в первом повороте, что стоило ему, вероятно, третьего, а может, даже второго места.

В любом случае очки будут разыграны в гонке. После этапа в Саудовской Аравии мы много работали над повышением скорости и стабильности машины на длинных отрезках. Попробуем отыграться. Обгонять в Австралии непросто, но гонки тут бывают хаотичными и непредсказуемыми», — приводит слова Фредерика Вассёра официальный сайт чемпионата.