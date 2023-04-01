Риккардо: рад, что я не в «Макларене» в этом году

Резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что он рад, что не выступает в «Макларене» в 2023 году.

«Прошло всего две гонки, и факт отсутствия у «Макларена» очков не значит ничего. Я не желаю им зла, это не так. Но я рад, что в этом году я не в «Макларене», что у меня перерыв. Потому что каждый год, когда вы начинаете, появляется новый болид, появляются новая надежда и новый оптимизм, но мы все знаем, что в спорте ничего не гарантировано.

Если бы это был ещё один трудный для меня год, то, думаю, вероятно, это оттолкнуло бы меня от Формулы-1. Конечно, я боялся потерять к любовь к гонкам, и я не хотел рисковать, потому что чувствовал, что у меня ещё достаточно сил, чтобы сохранить интерес к автоспорту. Я чувствовал, что риск того не стоит. Поэтому я нахожусь там, где нахожусь», — приводит слова Риккардо Speedcafe.