Ферстаппен: удивлён, что «Мерседесы» оказались сразу позади меня
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Двукратный и действующий чемпион мира, голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о результатах квалификации Гран-при Австралии, выразив удивление хорошим результатом «Мерседеса»
«Я удивлён, что на стартовой решётке позади меня оказались пилоты «Мерседеса». Думаю, они и сами удивились. Но, думаю, подобные изменения в расстановке сил — это отлично для Формулы-1. Расселл и Хэмилтон, конечно, здорово проделали свою работу, сумев хорошо прогреть свои шины. А здесь это ключевой фактор», — приводит слова Макса Ферстаппена Speedweek.
Напомним, Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии. Второй результат по итогам заезда показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
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