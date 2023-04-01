Пиастри сослался на неопытность после неудачной квалификации Гран-при Австралии

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии, где он показал 16-й результат, остановившись в первом сегменте.

«Мы немного исправили настройки переднего крыла, и, возможно, это было не лучшее изменение для текущего состояния трассы. Думаю, сказалась моя неопытность. Но это было не самой большой проблемой, речь всего лишь о небольшой донастройке, которая не стоила нам слишком дорого.

Весь уикенд были трудности с тем, чтобы пройти первый круг на шинах, потому что было очень холодно. Думаю, мы проделали хорошую работу и просто оказались недостаточно быстры», — приводит слова Оскара Пиастри Reuters.

Напарник Оскара Пиастри Ландо Норрис продемонстрировал 13-й результат. Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен.