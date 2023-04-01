Биндер выиграл спринтерскую гонку MotoGP в Аргентине после старта с 15-го места, Мир упал

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В Аргентине завершилась спринтерская гонка второго этапа сезона-2023 MotoGP. Лучшим по итогам заезда стал гонщик «КТМ» Брэд Биндер, стартовавший 15-м. Второй результат по итогам спринтерской гонки показал гонщик «Дукати» — Марко Беццекки. Третьим финишировал ещё один представитель «Дукати» Лука Марини.

Обладатель поула Алекс Маркес пришёл к финишу пятым.

Гонщик «Хонды» Жоан Мир не смог закончить гонку, упав с байка.

MotoGP. Гран-при Аргентины. Спринт

1. Брэд Биндер («КТМ») — 12 кругов.

2. Марко Беццекки («Дукати») +0,072.

3. Лука Марини («Дукати») +0,877.

4. Франко Морбиделли («Ямаха») +2,354.

5. Алекс Маркес («Дукати») +2,462.

6. Франческо Баньяя («Дукати») +2,537.

7. Маверик Виньялес («Априлия») +2,643.

8. Хорхе Мартин («Дукати») +3,754.

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +3,856.

10. Джек Миллер («КТМ») +5,143.