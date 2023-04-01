Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Биндер выиграл спринтерскую гонку MotoGP в Аргентине после старта с 15-го места, Мир упал

Биндер выиграл спринтерскую гонку MotoGP в Аргентине после старта с 15-го места, Мир упал
Аудио-версия:
Комментарии

В Аргентине завершилась спринтерская гонка второго этапа сезона-2023 MotoGP. Лучшим по итогам заезда стал гонщик «КТМ» Брэд Биндер, стартовавший 15-м. Второй результат по итогам спринтерской гонки показал гонщик «Дукати» — Марко Беццекки. Третьим финишировал ещё один представитель «Дукати» Лука Марини.

Обладатель поула Алекс Маркес пришёл к финишу пятым.

Гонщик «Хонды» Жоан Мир не смог закончить гонку, упав с байка.

MotoGP. Гран-при Аргентины. Спринт

1. Брэд Биндер («КТМ») — 12 кругов.
2. Марко Беццекки («Дукати») +0,072.
3. Лука Марини («Дукати») +0,877.
4. Франко Морбиделли («Ямаха») +2,354.
5. Алекс Маркес («Дукати») +2,462.
6. Франческо Баньяя («Дукати») +2,537.
7. Маверик Виньялес («Априлия») +2,643.
8. Хорхе Мартин («Дукати») +3,754.
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +3,856.
10. Джек Миллер («КТМ») +5,143.

MotoGP 2023. Этап 2, Термас де Рио Ондо, Аргентина
Гран-при Аргентины. Спринт
01 апреля 2023, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Брэд Биндер
KTM
19:56.873
2
Марко Беццекки
Ducati
+0.072
3
Лука Марини
Ducati
+0.877
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023