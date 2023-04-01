Трассу IndyCar в Техасе атаковали дикие пчёлы. Фото
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Паддок серии IndyCar, приехавшей в эти выходные на трассу в Техасе, оказался под нашествием целого роя пчёл во время квалификации этапа. Об этом сообщила пресс-служба серии в своих социальных сетях.
Поул-позицию по итогам квалификации на овале в Техасе завоевал шведский гонщик «Макларена» Феликс Розенквист. Второе место занял Скотт Диксон, третьим стал напарник Розенквиста по «Макларену» Александер Росси.
Бывший гонщик Формулы-1 Такума Сато, проводящий нынешний сезон не на полном расписании, показал шестой результат. Алекс Палоу стал седьмым, бывший гонщик Формулы-1, француз Ромен Грожан по итогам квалификации установил 11-й результат. Всего в гонке принимают участие 28 пилотов.
Гонка IndyCar в Техасе состоится завтра, 2 апреля.
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