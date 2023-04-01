Штайнер забавно ответил на вопрос юного болельщика о том, кто из пилотов «Хааса» лучше

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер забавно ответил на вопрос юного болельщика о том, кого из пилотов он считает лучше — Кевина Магнуссена или Нико Хюлькенберга.

Во время одной из фанатских встреч руководитель аммериканской команды получил вопрос от маленького болельщика о том, кого из пилотов он считает лучше.

«Моё имя Ной, и мой вопрос — кто лучше из пилотов, Кевин Магнуссен или Нико Хюлькенберг», — задал вопрос зритель.

«Спроси у своей мамы, кого она любит больше — тебя или брата?» — ответил Штайнер.

На первых двух этапах чемпионата 2023 года Магнуссен набрал одно очко, Хюлькенберг пока очков не набрал.

По итогам квалификации Гран-при Австралии Нико Хюлькенберг показал десятый результат, Магнуссен стал 14-м.