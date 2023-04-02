Бортолето выиграл гонку Формулы-3 в Австралии, Бедрин попал в аварию
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В Мельбурне завершилась основная гонка второго этапа Формулы-3 в Австралии. Победу по итогам заезда одержал пилот «Трайдента» Габриэль Бортолето. Второй результат по итогам гонки показал пилот «АРТ» Грегуар Соси. Третьим финишировал гонщик «Хайтека» Габриэле Мини.
Российский гонщик Никита Бедрин сошёл с дистанции после аварии на последнем круге гонки.
Формула-3. Австралия. Основная гонка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Габриэль Бортолето
|«Трайдент»
|43.41,950
|2.
|Грегуар Соси
|«АРТ Гран-при»
|+0,596
|3.
|Габриэль Мини
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+3,032
|4.
|Леонардо Форнароли
|«Трайдент»
|+3,216
|5.
|Зак О'Салливан
|«Према Рейсинг»
|+3,564
|6.
|Люк Браунинг
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+4,191
|7.
|Пол Арон
|«Према Рейсинг»
|+4,393
|8.
|Дино Беганович
|«Према Рейсинг»
|+8,557
|9.
|Пепе Марти
|«Кампос Рейсинг»
|+8,738
|10.
|Тейлор Барнард
|«Йензер Моторспорт»
|+13,589
|11.
|Кристиан Мэнселл
|«Кампос Рейсинг»
|+14,356
|12.
|Джонни Эдгар
|«МП Моторспорт»
|+14,928
|13.
|Томми Смит
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+15,582
|14.
|Оливер Грей
|«Родин Карлин»
|+18,766
|15.
|Хью Бартер
|«Кампос Рейсинг»
|+19,034
|16.
|Кайо Коллет
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+19,426
|17.
|Хантер Йени
|«Родин Карлин»
|+19,645
|18.
|София Флёрш
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|+23,606
|19.
|Рафаэль Вильягомес
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+28,676
|20.
|Алекс Гарсия
|«Йензер Моторспорт»
|+30,035
|21.
|Никола Цолов
|«АРТ Гран-при»
|+30,064
|22.
|Оливер Гёте
|«Трайдент»
|+56,084
|23.
|Никита Бедрин
|«Йензер Моторспорт»
|сход
|24.
|Идо Коэн
|«Родин Карлин»
|сход
|25.
|Роберто Фария
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|сход
|26.
|Пётр Вишницки
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|сход
|27.
|Кэйлен Фредерик
|«АРТ Гран-при»
|сход
|28.
|Франко Колапинто
|«МП Моторспорт»
|сход
|29.
|Мари Бойя
|«МП Моторспорт»
|сход
|30.
|Себастьян Монтойя
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|сход
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