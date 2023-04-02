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Бортолето выиграл гонку Формулы-3 в Австралии, Бедрин попал в аварию

Бортолето выиграл гонку Формулы-3 в Австралии, Бедрин попал в аварию
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В Мельбурне завершилась основная гонка второго этапа Формулы-3 в Австралии. Победу по итогам заезда одержал пилот «Трайдента» Габриэль Бортолето. Второй результат по итогам гонки показал пилот «АРТ» Грегуар Соси. Третьим финишировал гонщик «Хайтека» Габриэле Мини.

Российский гонщик Никита Бедрин сошёл с дистанции после аварии на последнем круге гонки.

Формула-3. Австралия. Основная гонка

МестоПилотКомандаВремя
1.Габриэль Бортолето«Трайдент»43.41,950
2.Грегуар Соси«АРТ Гран-при»+0,596
3.Габриэль Мини«Хайтек Пульс-Эйт»+3,032
4.Леонардо Форнароли«Трайдент»+3,216
5.Зак О'Салливан«Према Рейсинг»+3,564
6.Люк Браунинг«Хайтек Пульс-Эйт»+4,191
7.Пол Арон«Према Рейсинг»+4,393
8.Дино Беганович«Према Рейсинг»+8,557
9.Пепе Марти«Кампос Рейсинг»+8,738
10.Тейлор Барнард«Йензер Моторспорт»+13,589
11.Кристиан Мэнселл«Кампос Рейсинг»+14,356
12.Джонни Эдгар«МП Моторспорт»+14,928
13.Томми Смит«Ван Амерсфорт Рейсинг»+15,582
14.Оливер Грей«Родин Карлин»+18,766
15.Хью Бартер«Кампос Рейсинг»+19,034
16.Кайо Коллет«Ван Амерсфорт Рейсинг»+19,426
17.Хантер Йени«Родин Карлин»+19,645
18.София Флёрш«ПХМ Рейсинг Хароуз»+23,606
19.Рафаэль Вильягомес«Ван Амерсфорт Рейсинг»+28,676
20.Алекс Гарсия«Йензер Моторспорт»+30,035
21.Никола Цолов«АРТ Гран-при»+30,064
22.Оливер Гёте«Трайдент»+56,084
23.Никита Бедрин«Йензер Моторспорт»сход
24.Идо Коэн«Родин Карлин»сход
25.Роберто Фария«ПХМ Рейсинг Хароуз»сход
26.Пётр Вишницки«ПХМ Рейсинг Хароуз»сход
27.Кэйлен Фредерик«АРТ Гран-при»сход
28.Франко Колапинто«МП Моторспорт»сход
29.Мари Бойя«МП Моторспорт»сход
30.Себастьян Монтойя«Хайтек Пульс-Эйт»сход
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