Бортолето выиграл гонку Формулы-3 в Австралии, Бедрин попал в аварию

В Мельбурне завершилась основная гонка второго этапа Формулы-3 в Австралии. Победу по итогам заезда одержал пилот «Трайдента» Габриэль Бортолето. Второй результат по итогам гонки показал пилот «АРТ» Грегуар Соси. Третьим финишировал гонщик «Хайтека» Габриэле Мини.

Российский гонщик Никита Бедрин сошёл с дистанции после аварии на последнем круге гонки.

Формула-3. Австралия. Основная гонка