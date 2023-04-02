Гран-при Австралии Формулы-1 остановлен после аварии Албона

Гонка Гран-при Австралии Формулы-1 прервана красными флагами на девятом круге. Соответствующее решение гоночная дирекция приняла после аварии пилота «Уильямса» Александера Албона на девятом круге. Сам гонщик не пострадал, однако потребуется время для расчистки трассы от гравия и обломков.

Перед остановкой гонки на трассу выехала машина безопасности, и лидер гонки пилот «Мерседеса» Джордж Расселл решил совершить пит-стоп, из-за чего опустился на седьмое место. Красные флаги позволят конкурентам британского пилота сменить шины без потери времени и мест. После пит-стопа Расселла в гонке лидирует Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии Формулы-1.