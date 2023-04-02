Леклер сошёл на первом же круге Гран-при Австралии после контакта со Строллом

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выбыл из борьбы на Гран-при Австралии Формулы-1 на трассе «Альберт-Парк» уже на первом круге. В третьем повороте Леклер начал по внешнему радиусу атаковать канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла, однако у последнего не было возможности сместиться правее — в итоге канадец задел заднее правое колесо «Феррари», после чего болид Леклера развернуло. Шарль вылетел в гравий и не сумел из него выбраться.

На момент написания этой новости Лэнс Стролл занимает в гонке четвёртое место.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии Формулы-1 в Мельбурне.