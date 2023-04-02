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«Скажите им, это неприемлемо». Сайнс высказался о своём пятисекундном штрафе

«Скажите им, это неприемлемо». Сайнс высказался о своём пятисекундном штрафе
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший высказался о своём пятисекундном штрафе в конце гонки Гран-при Австралии.

«Скажите им, это неприемлемо, пожалуйста. Попросите их подождать и обсудить это со мной. Очевидно, что наказание незаслуженно, оно слишком суровое», — сказал Сайнс по радио своему гоночному инженеру сразу после известия о штрафе.

Напомним, Сайнс был оштрафован за столкновение с другим испанским пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время второго рестарта гонки. Судьи посчитали пилота «Феррари» виновным в этом инциденте. Из-за этого штрафа Сайнс занял 12-е место по итогам гонки, хотя пересёк финишную черту на четвёртой позиции.

Напарник Сайнса по «Феррари» французский пилот Шарль Леклер был вынужден сойти уже на первом круге Гран-при.

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