Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Австралии: Ферстаппен опережает Переса на 15 очков

Завершился Гран-при Формулы-1 в Австралии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Благодаря этому голландец увеличил отрыв от партнёра по команде Серхио Переса в общем зачёте до 15 очков. В Кубке конструкторов австрийская команда также упрочила своё лидерство, имея двукратный отрыв от ближайшего преследователя.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 69 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 54.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 45.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 38.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 20.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 20.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 18.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 8.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 6.
10. Шарль Леклер («Феррари») — 6.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 123 очка.
2. «Астон Мартин» — 65.
3. «Мерседес» — 56.
4. «Феррари» — 26.
5. «Макларен» — 12.
5. «Альпин» — 8.
6. «Хаас» — 7.
7. «Альфа Ромео» — 6.
8. «Уильямс» — 1.
9. «Альфа Таури» — 1.
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