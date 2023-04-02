Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Австралии: Ферстаппен опережает Переса на 15 очков

Завершился Гран-при Формулы-1 в Австралии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Благодаря этому голландец увеличил отрыв от партнёра по команде Серхио Переса в общем зачёте до 15 очков. В Кубке конструкторов австрийская команда также упрочила своё лидерство, имея двукратный отрыв от ближайшего преследователя.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 69 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 54.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 45.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 38.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 20.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 20.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 18.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 8.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 6.

10. Шарль Леклер («Феррари») — 6.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 123 очка.

2. «Астон Мартин» — 65.

3. «Мерседес» — 56.

4. «Феррари» — 26.

5. «Макларен» — 12.

5. «Альпин» — 8.

6. «Хаас» — 7.

7. «Альфа Ромео» — 6.

8. «Уильямс» — 1.

9. «Альфа Таури» — 1.