Хэмилтон стал первым гонщиком в истории Формулы-1 с подиумами в 17 сезонах подряд

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал первым гонщиком в истории Формулы-1, которому удалось завоевать подиум в 17 сезонах подряд. Британский пилот занимал место на подиуме хотя бы раз начиная с сезона 2007 года.
Ранее этот рекорд принадлежал немецкому автогонщику Михаэлю Шумахеру. Он занимал место на подиуме хотя бы раз в 16 сезонах подряд с 1991 по 2006 год.
Напомним, сегодня в Мельбурне завершился третий этап Формулы-1 — Гран-при Австралии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
После этого Гран-при Хэмилтон набрал 38 очков и поднялся на четвёртое место в личном зачёте пилотов.
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