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Хэмилтон: недостаточно хорошо чувствую машину, но здорово, что боремся с «Астон Мартин»

Хэмилтон: недостаточно хорошо чувствую машину, но здорово, что боремся с «Астон Мартин»
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об итогах гонки Гран-при Австралии. Британский гонщик финишировал вторым, уступив Максу Ферстаппену, и впервые в этом сезоне попал на подиум.

«Спасибо, Мельбурн! Отличный день был, мы были сильны весь уикенд и показали, мне кажется, хорошее шоу. Мне жаль Джорджа, ему не повезло, но на нашей стороне удача была — я не ожидал, что на финише мы будем вторыми. Я всё ещё недостаточно хорошо чувствую машину, и мы пытаемся наладить связь между нами. «Ред Булл» слишком далеко, но то, что мы боремся с «Астон Мартин», это уже хорошо. Но мы продолжим бороться, постараемся сократить отставание от лидеров в будущем. Возможно, сегодня Алонсо был немного быстрее нас, но нам всё же удалось остаться впереди», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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