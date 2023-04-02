Фернандо Алонсо высказался о третьем подряд попадании на подиум

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги гонки на Гран-при Австралии, где он финишировал на третьем месте. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен, вторым финишировал Льюис Хэмилтон.

Испанский гонщик в третий раз подряд попал на подиум в нынешнем сезоне.

«Невероятный день, и поначалу не было понятно, что происходит. Сама по себе гонка с точки зрения темпа сложилась для нас хорошо, но темпа выйти на дистанцию атаки не было, и мы остались третьими. Первые красные флаги помогли нам — Сайнс и Расселл поехали в боксы, мы получили две позиции, а затем мы потеряли позиции на втором рестарте, но в итоге их нам вернули, и мы на подиуме — это здорово!» — приводит слова испанского гонщика Sky Sports.