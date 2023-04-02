«Это просто катастрофа». Леклер — о своём сходе в Австралии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход во время старта гонки Гран-при Австралии, который состоялся сегодня.
Напомним, в третьем повороте Леклер начал по внешнему радиусу атаковать канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла, однако у последнего не было возможности сместиться правее — в итоге канадец задел заднее правое колесо «Феррари», после чего болид Леклера развернуло. Шарль вылетел в гравий и не сумел из него выбраться.
«Это не должно происходить так часто. В трёх гонках у нас не получилось хорошо начать сезон. Это просто катастрофа. Когда мы были третьими в Бахрейне, у нас сломалась электроника, потом штраф в Джидде, а теперь ещё один сход, так что это не то начало сезона, на которое я надеялся», — приводит слова Леклера GPFans.
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