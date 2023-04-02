«Никаких обид на Пьера». Окон прокомментировал аварию с Гасли
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Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал аварию со своим напарником Пьером Гасли после второго рестарта гонки на Гран-при Австралии.
Гасли врезался в Окона после второго рестарта гонки, в результате чего обе машины «Альпин» вылетели с трассы и попали в отбойник. Гасли и Окон не смогли продолжить гонку и были исключены из протокола.
«Повсюду были машины, выезжали и возвращались на трассу. Пьер вернулся на трассу и не оставил мне места, но обид нет. В то время это мог быть кто угодно. Мы поговорили, он извинился», — приводит слова Окона GPBlog.
Стоит отметить, что Гасли и Окон были вызваны к стюардам по итогам инцидента. Если Гасли получит два штрафных балла за аварию, то будет дисквалифицирован на Гран-при Австралии.
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