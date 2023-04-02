Хэмилтон и Расселл избежали штрафов за свои действия позади сейфти-кара

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл не получили наказаний за свои действия позади сейфти-кара перед первым рестартом Гран-при Австралии Формулы-1. Судьи изучали действия Хэмилтона и Расселла, так как оба пилота «Мерседеса» не соблюдали правило про необходимость сохранять дистанцию в десять корпусов от едущей впереди машины.

В своём решении не штрафовать гонщиков стюарды указали, что процедура старта с места позволяет лидирующему пилоту самому определять темп и при необходимости отставать от сейфти-кара больше чем на десять корпусов — соответственно, Хэмилтон ничего не нарушал.

Что касается Расселла, то у него возникла заминка при выезде с пит-лейна, однако после этого британец сразу ускорился, чтобы догнать едущих впереди гонщиков. Поэтому судьи посчитали, что штраф для пилота «Мерседеса» был бы не оправдан. При этом стюарды порекомендовали ФИА изучить и при необходимости скорректировать пункт правил, позволяющий лидеру сильно отставать от сейфти-кара перед рестартом с места.